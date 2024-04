Maison Bréguet - il lusso e l' ospitalità di Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) A, ogni strada, ogni quartiere ha il suo fascino, la sua storia da raccontare. Nel 11º arrondissement,si è affermata come una destinazione imperdibile, unendoallana. Fondata nel 2018 dai visionari Samuel Gelrubin e Brice Errera,supera i confini dell'tradizionale per offrire un'esperienza autentica e personalizzata ai suoi visitatori. Per Gelrubin e Errera,è molto più di un semplice hotel. È un luogo dove l'anima disi fonde con ogni dettaglio, dove l'diventa un'arte. Trasformata da un'ex fabbrica industriale,...