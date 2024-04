Mainz | trovata bomba durante il lavori di ristrutturazione dello stadio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Unainesplosa risalente alla seconda guerra mondiale è stata rinei pressi della MEWA Arena a. La pericolosa scoperta è avvenutagli scavi per l’ampliamento del polo universitario che si trova nelle immediate vicinanze della casa del, attualmente in lotta salvezza in Bundesliga. Come si apprende da CBS Sports, i vigili del fuoco hanno evacuato i residenti della zona, avendo constatato la necessità di far brillare l’ordigno di origine USA. Le forze dell’ordine e gli artificieri sono tutt’ora impegnati nel disinnesco e nella messa in sicurezza del luogo. SportFace.