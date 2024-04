Macabro ritrovamento | cadavere nell’ex ristorante

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Trovatoin un exdi Latina, in via Acque Alte vicino Borgo Piave. La struttura da tempo è diventata ritrovo dei senzatetto indiani e la notte scorsa, tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, è stato trovato morto uno straniero. Polizia – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comLa struttura diventata rifugio per senzatetto Un decesso che per il momento resta avvolto dal mistero e sul quale stanno indagando gli uomini della Polizia di Latina. Al vaglio degli inquirenti anche le condizioni di precarietà nelle quali si vive in quell’exche, da anni, è diventato rifugio per persone in difficoltà. Le indagini sulle cause della morte Sarà la Procura a decidere di svolgere eventuali ulteriori accertamenti sulla salma, non in ultimo esame autoptico, per stabilire quali siano state le cause della morte dell’uomo. ...