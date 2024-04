Lucchese-Carrarese - agente ferito da una pietra | tifoso arrestato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 aprile 2024) Prima dell’incontro, disputatosi la scorsa domenica alle ore 16:30, un gruppo di tifosi ospiti, arrivati a Lucca a bordo del treno delle 14:43, appena disceso dal convoglio ferroviario, ha tentato di aggredire 4 persone di origine magrebina, scambiandoli per tifosi lucchesi, per poi muoversi verso l’adiacente parcheggio, ritenendo che ci fossero altri tifosi della Libertas. Mentre erano in corso le attività volte a calmare la situazione e a reindirizzare i tifosi verso gli autobus preposti al trasporto verso lo stadio, undellaha lanciato unadi grandi dimensioni nella direzione degli operatori della Digos di Lucca e di Massa intervenuti per riportare la calma, colpendo un operatore della Squadra Tifoserie della Digos di Massa, causandogli lesioni personali ...