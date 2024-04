Lucca | ferisce poliziotto con un sasso prima del derby con la Carrarese Arrestato 20enne

(Di giovedì 25 aprile 2024)dell'incontro di calcio Lucchese Libertas 1905 -, disputatosi nel pomeriggio di domenica 21 aprile 2024, un gruppo di tifosi ospiti, arrivati aa bordo del treno delle ore 14:43, appena disceso dal convoglio ferroviario, ha cercato di aggredire quattro persone di origine magrebina, scambiandoli per tifosi lucchesi, per poi muoversi verso l'adiacente parcheggio, ritenendo che ci fossero altri tifosi della Libertas L'articolo proviene da Firenze Post.

