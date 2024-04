L' Oiv certifica la crisi globale del vino | i numeri 2023 battono ogni record Ma in negativo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 aprile 2024) L'Oivdefinitivamente lo stato die di difficoltà delmondiale. Nello scenario illustrato a Digione dal direttore generale, John Barker, isono impietosi e riescono a battere, in, molti: giù i consumi, gli scambi internazionali e, come era stato annunciato lo scorso novembre, la produzione diche è crollata come non si vedeva dal lontano 1961 a fronte di un vigneto mondiale con superfici sostanzialmente stabili. Dalla sua nuova sede, dopo il trasferimento da Parigi nell'anno del centenario dalla fondazione, l'Organizzazione internazionale della vigna e del, presieduta dall'italiano Luigi Moio, ha messo sul tavolo un durissimo elenco di dati che suona come un grido di dolore e che, allo stesso tempo, ...