Lo spread Btp-Bund fermo a 139 punti - rendimenti sopra al 4%

(Di giovedì 25 aprile 2024) Chiusura invariata per lotra Btp etedesco, con il differenziale di rendimento che si mantiene a quota 139base. Discorso diverso per idei bond sovrani dell'Eurozona, che segnano una nuova seduta di rialzi sui timori che l'allentamento monetario delle banche centrali possa subire ulteriori rinvii a causa della persistenza dell'inflazione. Il Btp cresce così di 4base e sale per la prima volta da metà dicembreil 4%, attestandosi al 4,02%.

Borse in rosso con Pil Usa deludente e inflazione in salita, -10% per Meta a Ws. Rendimento Btp balza al 4% - La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in ribasso, con l’indice Nikkei che nei primi scambi ha perso lo 0,95% scendendo di 367,01 punti fino a quota 38.093,07. Anche la Borsa di Hong Kong ha aperto in lieve ...

