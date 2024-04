Lo schiaffo di Balocco sui Pink Christmas: "associazioni non hanno titolo per pretese" - Balocco non asseconderà le richieste delle associazioni dei consumatori: con una nota l'azienda dolciaria chiude a ogni possibilità di dialogo con Codacons, Adusbef e associazioni Utenti Radiotelevisi ...

Continua a leggere>>

Pandoro Ferragni, da Balocco schiaffo alle associazioni dei consumatori: “Non hanno titolo per avanzare pretese” - L’azienda dolciaria non partecipa a una conferenza stampa online sul caso Pink Christmas: “Demagogico discuterne in un’arena virtuale” ...

Continua a leggere>>

Il Vaticano appoggia le misure anti-aborto: l'opinione di Pietro Parolin e Nadia Rossi - Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano, ha espresso il suo sostegno alle misure anti-aborto durante un convegno alla Pontificia Università Urbaniana. Pur non volendo entrare nei ...

Continua a leggere>>