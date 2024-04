LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Giuffrida d’argento nei 52 kg

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.11 Questo il podio dei 60 kg maschili: 1 Francisco Garrigos (Esp) 2 Balabay Aghayev (Aze) 3 Cedric Revol (Fra) e Salih Yildiz (Tur) 18.10 È il momento della premiazione dei 60 kg maschili. 18.09 ORO PER KRASNIQI!ha tentato un buon attacco, offrendo per una possibilità all’avversaria di contrattaccare e di piazzare il waza-ari. 18.08 Golden score! 18.07 Secondo shido per, questa volta per passività. 18.06 Manca un minuto al termine del tempo regolamentare. L’incontro è sostanzialmente in parità, eccezion fatta per lo shido ricevuto da. 18.04 Ottima difesa dell’azzurra, che ricadendo sulla pancia ha schivato un buon attacco di Krasniqi. 18.04 Shido per. 18.02 INIZIATA LA FINALE!! 18.01 Le atlete salgono ...

La DIRETTA testuale LIVE di Perugia-Monza , gara-3 della finale Scudetto dei Playoff della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti scendono nuovamente sul campo di casa per provare a ripetere il successo di gara-1 e tornare in vantaggio nella serie dell’atto ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Blanch , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il campione maiorchino prova a testare ancora il suo fisico dopo il rientro della scorsa settimana a Barcellona. In conferenza stampa ha dichiarato di ... Continua a leggere>>

La DIRETTA testuale LIVE di Perugia-Monza , gara-3 della finale Scudetto dei Playoff della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti scendono nuovamente sul campo di casa per provare a ripetere il successo di gara-1 e tornare in vantaggio nella serie dell’atto ... Continua a leggere>>

Come guardare Propaganda live in diretta streaming dall'estero - Vuoi continuare a guardare Propaganda live in diretta streaming dall'estero Oggi puoi farlo attivando Cyberghost VPN a soli 2,19€/mese.

Continua a leggere>>

Parma – Lecco: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Parma - Lecco di Sabato 27 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 35ma giornata di Serie B ...

Continua a leggere>>

live Arnaldi-O’Connell 6-4, 6-1, ATP Madrid 2024 in diretta: l’azzurro risolve un 1° turno delicato, sara spettacolo contro Medvedev - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live LA diretta live DI COBOLLI-TABILO LA diretta live DI SONEGO-GASQUET Si chiude qui la diretta live positiva per ...

Continua a leggere>>