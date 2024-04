LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Giuffrida alla caccia della finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Secondo shido anche per. 15.32 Ultimo minuto del tempo regolamentare. 15.30 Secondo shido per l’ungherese. 15.29 Sanzione di uno shido a testa. 15.28 Iniziata la semitra Odettee Reka Pupp. 15.27 Terzo shido per Toro Soler che consegna la vittoria a Distria Krasniqi. L’atleta del Kosovo è dunque la prima finalista dei 52 kg. 15.26 Waza-ari per Krasniqi a 90 secondi dal termine del tempo. 15.24 Secondo shido per Toro Soler. 15.23 Shido per la spagnola. 15.22 È ora il momentoprima semidei 52 kg femminili. Si affronteranno Distria Krasniqi (Kos) ed Ariane Toro Soler (Esp). 15.21 Waza-ari di Asvesta, che riesce a tramutare un azione da difensiva ad offensiva schienando per prima ...