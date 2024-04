LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | aumenta l’attesa per Giuffrida Derby per il bronzo nei 66 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Waza-ari di Asvesta, che riesce a tramutare un azione da difensiva ad offensiva schienando per prima l’avversaria. 15.19 Golden score tra Asvesta e Gneto. 15.18 Secondo shido anche per la francese. Incontro in perfetta parità a meno di trenta secondi dal termine 15.17 Primo shido per Gneto. 15.16 Arriva il secondo shido per la cipriota a poco più di due minuti dal termine. 15.14 Shido per Asvesta. 15.13 Sul tatami 1 ora si affronteranno Sofia Asvesta (Cyp) e Astride Gneto (Fra) per il secondo ripescaggio. Si compete solamente su questo tatami, dove mancano le due semifinali dei 52 kg femminili. 15.12 Waza-ari per Valiyeva. 15.10 Kaja Kajzer è la seconda semifinalista dei 57 kg femminili. 15.09 Golden score sul tatami 1 tra Ana Viktorija Puljiz e Aydan Valiyeva, protagoniste del primo ripescaggio dei 52 ...