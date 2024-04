LIVE – Cobolli-Tabilo 4-5 - primo turno Masters 1000 Madrid 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(terra rossa in altura). Il giovane tennista romano cerca il ritorno alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive in queste ultime settimane sulla terra battuta. Un piccolo calo che può starci, dopo diversi mesi sul veloce e anche dopo un periodo di ottima forma per iniziare l’annata tennistica. Flavio gioca anche per ottenere punti preziosi in ottica Olimpiadi: il quarto posto italiano al momento occupato da Darderi non è lontanissimo, ma l’italoargentino ha vinto ieri e quindi ottenuto ulteriori punti nella speciale classifica valevole per Parigi. Sportface garantirà ai propri ...