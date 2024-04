LIVE Arnaldi-O’Connell 5-4 - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | fasi decisive di 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-TABILO LADI SONEGO-GASQUET 40-30 Non trema l’aussie e mette a segno un gran dritto dopo il servizio. Risposta lenta di rovescio di. 30-30 Lungo il dritto inside in dopo il servizio di. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Servizio, dritto e tocco delicato vincente sotto rete. 0-15 Bene in campo con margine Matteo. Sbaglia con il dritto l’australiano. 5-4 Finalmente sbaglia un passante di dritto! 40-30 Resta nel suo campo la smorzata di rovescio dell’australiano. 30-30 Non risponde in campo di dritto sulla seconda. 15-30 Ottimo attacco lungolinea e finalmente una volèe chiusa da ...