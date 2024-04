Leo Gassmann innamorato | la nuova fidanzata è una star internazionale Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il cantante e attore Leo Gassman, figlio di Alessandro, ha ritrovato l’amore, dopo la fine della relazione con la collega Enula, ex allieva di Amici 20. I due, tra i vari tira e molla, sono stati insieme per diverso tempo: la loro relazione era iniziata prima dell’ingresso di Enula nel talent show condotto da Maria De Filippi, ma poi durante la sua permanenza nella scuola, la cantante aveva avuto un breve flirt con il ballerino Alessandro Cavallo. Una volta finito il programma, però, Enula era tornata da Gassman e i due avevano deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia, giunta al capolinea pochi mesi dopo. Dopo la fine della loro relazione, Leo non è mai stato visto pubblicamente in compagnia di altre ragazze, almeno fino agli scorsi giorni, quando il cantante è stato sorpreso per la prima volta dal settimanale Chi in compagnia della...