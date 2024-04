Lecco - si perdono sul Medale | i Draghi lombardi salvano tre escursionisti stranieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 – Si erano persi sul monte, sopra, a mille metri di quota e in una zona molto impervia. Un semplice passo falso e sarebbero potuti precipitare in un burrone. A perdersi questo pomeriggio sono stati tre. Per localizzarli si messi in marcia via terra i vigili del fuoco della squadra Saf specialisti in missioni in ambiente speleo alpino fluviale, mentre dall'aeroporto di Malpensa sono decollati idell'equipaggio Drago 141 del Reparto Volo dei vigili del fuoco a bordo di un elicottero AW139. Sono stati proprio ia individuare i tre: li hanno recuperati uno per uno, imbragandoli e verricellandoli, per poi trasferirli in una zona sicura, dove sono stati ...