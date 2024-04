Le spese militari manderanno in pensione Leuro?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Chi predica il disarmo, predica purepeismo. E non lavora solo per lo Zar di Russia, ma pure per il Re di Prussia Il presidente Sergio Mattarella ha pronunciato un discorsetto, a Lubiana, lunedì appena passato. Condito sì della consueta retoricapeista (cita addirittura Romano Prodi). Ma, ad una lettura un poco attenta, invero piuttosto rivoluzionario. Funzione militare solo della Nato Per il presidente della Repubblica, Lue serve a difendere ed affermare dei principi (libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, Stato di diritto), mentre la Nato serve a difendere il mondo libero (quello “della democrazia, della libertà e dei diritti”). Tradotto, la funzione militare è della Nato … non di Bruxelles. Se il concetto non fosse stato abbastanza chiaro, a simbolo de Lue che ci fa progredire insieme egli addita “Schengen ed Erasmus” ...