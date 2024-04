Le offerte di Aprile di Tineco

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 25 aprile 2024) In previsione delle pulizie di primavera,ha creatoesclusive su Amazon per alcuni modelli selezionati di lavapavimenti, che aiuteranno gli utenti a pulire efficacemente le superfici di casa in vista della bella stagione Un assortimento esclusivo per anticipare l’arrivo della primavera.FLOOR ONE S5 IlFLOOR ONE S5 è un lavapavimenti intelligente progettato per rimuovere facilmente e velocemente ogni tipo di sporco, sia bagnato che asciutto, dal pavimento. Leggero e maneggevole, con una testina flessibile, pesa solo 4,5 kg e presenta un’impugnatura ergonomica. Dotato della tecnologia iLoop Smart Sensor, riconosce e affronta efficacemente lo sporco fresco, incrostato e i residui vari, garantendo una pulizia completa. La batteria offre un’autonomia di 35 minuti, mentre i serbatoi separati ...