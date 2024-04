Le nuove regole delle centrali elettriche di Biden | 5 cose da sapere

Biden vara nuove sanzioni contro l’Iran Fonti Usa : mai dato ok all’operazione a Rafah Israele salvo per le ‘guerre stellari’ di Reagan Le notizie in diretta di giovedì 18 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla guerra tra Hamas e Israele. Raisi: «Se avessimo deciso di colpire più duramente, di Israele non sarebbe rimasto nulla»Le notizie in diretta di giovedì 18 aprile ...

L’Iran contro Israele : «Abbiamo individuato i loro siti nucleari - pronti ad attaccare in caso di minaccia». Biden approva nuove sanzioni Mentre le diplomazie tengono il fiato sospeso in attesa di capire se e come Israele risponderà alla pioggia di droni e missili lanciate contro il suo territorio dalL’Iran, Teheran torna a farsi sentire con parole che non stemperano le tensioni. ...