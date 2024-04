Latina Il tribunale condanna Corisma per il fallimento della palazzina di via Ombrone

La deflagrazione attorno alle 19.30 di questa sera. I vigili del fuoco hanno isolato l'area Una bombola di gas è esplosa intorno alle 19.30 all'interno di una palazzina in via Ponte di ferro a Terracina , in provincia di Latina . Sono intervenuti i ...

latina / Palazzine Ater: sgombero di un appartamento sito in via Londra - latina – Oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di latina unitamente all’ATER della città pontina hanno proceduto allo sgombero di un appartamento sito in via Londra di latina in forza di un provv ...temporeale.info

latina / Giornata della Terra, manifestazione in piazza del Popolo con le eco-schools - Questa mattina, in piazza del Popolo, si è tenuta una manifestazione organizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di latina in occasione della Giornata Mondiale della Terra che, quest’anno, è ...temporeale.info

Capoportiere, tornano d'attualità i 75 ettari che si estendono alle spalle della marina di latina: il progetto - La storia è “antica”, almeno per una città che non ha ancora cento anni. I settantacinque ettari che si estendono alle spalle della marina di latina da decenni sono ...ilmessaggero