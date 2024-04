Landini - l' uomo che volle farsi il partito

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sempre pIù A sinistra di Elly Schlein... Fino a prenderne il posto. Così Il leader della Cgil, con ambizioni pari solo a Giuseppe Conte, usa il vecchio sindacato per la sua nuova vita. Tra Elly e Giuseppi, spunta Maurizio. Chi meglio del segretario generale della Cgil per metter giudizio tra i due litiganti? Non c’è pace nel centrosinistra: campo largo o camposanto, che dir si voglia. E non è soltanto la Suburra pugliese: l’ultimo, gigantesco, inciampo. Tra Pd e Cinque stelle restano incolmabili differenze e interessi divergenti. Destinati perfino ad accentuarsi, dopo le europee. Prima del cataclisma definivo, potrebbe dunque arrivare: il mister Wolf rosso, maglietta della salute tutto l’anno e vacanze estive a Gabicce mare. È lui il federatore. Che già detta urgenze, aizza piazze, personifica la propaganda antigovernativa. Ogni sua mossa è strumentalmente ...