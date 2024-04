Lancia un sasso e ferisce poliziotto | arrestato tifoso ventenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lucca, 25 aprile 2024 – Unè stato ferito dal lancio di unmentre era in servizio prima della partita Lucchese-Carrarese giocata il 21 aprile alle 16.30. Il responsabile del gesto è stato individuato edalla polizia. Si tratta di undella Carrarese. Secondo la ricostruzione dei fatti un gruppo di tifosi ospiti, arrivati in treno a Lucca, ha cercato di aggredire quattro persone, scambiandoli per tifosi lucchesi, per poi muoversi verso l’adiacente parcheggio, ritenendo che ci fossero altri tifosi della Libertas. Durante le attività volte a calmare gli animi e a reindirizzare i tifosi a bordo degli autobus, predisposti per il trasporto verso lo stadio, undella Carrarese hato una pietra di grandi dimensioni ...