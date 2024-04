L’analisi del DNA che copre 9 generazioni di persone rivela pratiche matrimoniali della misteriosa cultura guerriera

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un’analisiledelle antiche culture guerriere I ritrovamenti nella Grande Pianura Ungherese svelano dettagli su novedegli Avari, anticavissuta circa 1.500 anni fa. La nuova analisi del DNAparticolari sui matrimoni e le relazioni sociali di questo popolo. Studio e risultati deldel DNA Un gruppo di ricercatori ha esaminato 424 scheletri in quattro cimiteri Avar in Ungheria, individuando relazioni biologiche tra 298 individui e tracciando alberi genealogici che coprono tre secoli. Questa ricerca ha fornito importanti informazioni sulla struttura sociale e familiare degli Avari. Storia e caratteristiche degli Avari Gli Avari L'articolo proviene da News Nosh.

Un nuovo leak di Samsung Galaxy Z Flip6 rivela la possibilità di un lancio con varianti di modello Snapdragon 8 Gen 2 e Snapdragon 8 Gen 3 - Una nuova fuga di notizie suggerisce che Samsung potrebbe avere in programma una complicata strategia di rilascio per Galaxy Z Flip di quest'anno. Potenzialmente, Samsung potrebbe prepararsi ad offrir ...notebookcheck

LG anticipa l'espansione della disponibilità del tipo di monitor da gioco di prossima generazione 240/480Hz Dual Mode - LG afferma che il pannello di visualizzazione del futuro sarà in grado di agire come due monitor in uno, in quanto sarà in grado di supportare 2 risoluzioni diverse, ognuna delle quali avrà la propria ...notebookcheck

Obiettivo Terra, Colucci: foto mezzo potente sensibilizzazione - Così Camilla Colucci (Vicepresidente Innovatec Group, in rappresentanza di Haiki+), alla cerimonia di premiazione della XV edizione del concorso fotografico Obiettivo Terra.libero