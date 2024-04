L’altro 25 aprile | così - cinquant’anni f - anche il Portogallo si liberava del fascismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel 1974 l’Europa era ormai uscita dal buio della seconda guerra mondiale e dei regimi totalitari. La Germania ne pagava ancora il prezzo attraverso il Muro di Berlino, mentre Francia e Italia avevano visto lo splendore del boom economico che già stava tramontando. Solo la penisola iberica restava al palo, isolata dal resto del continente da due governi autoritari di estrema destra sostenuti dagli Usa in chiave anticomunista. La Spagna si libererà del franchismo nel 1975, dopo 36 anni di dittatura. Ilinvece si trovava nella stessa situazione dal 1926, quasi mezzo secolo di regime. Prima della rivoluzione dei garofani del 1974 era rara inla famiglia che non annoverasse un membro in guerra nelle colonie africane. Il servizio militare durava quattro anni, e le opinioni contrarie alla dittatura erano duramente represse da censura e ...