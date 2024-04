La Villa medicea di Castello come al tempo di Cosimo I | tornano in azione i giochi d' acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Firenze, 25 aprile 2024 -all’epoca diI, dopo anni di inattività, da sabato 27 aprile cittadini e turisti potranno tornare a godere con regolarità dello straordinario spettacolo deid’ripristinati e riportati in funzione nella Grotta degli Animali, uno dei gioielli architettonici del Giardino delladiammirato in passato dai viaggiatori di tutto il mondo e tappa imprescindibile del Grand Tour. Dal 27 aprile al 30 giugno isaranno in funzione tutti i sabati e le domeniche alle 10,30; 12,30; 16 e 18, per 15 minuti, grazie a una accensionerizzata che si attiverà quattro volte al giorno, con un sistema idraulico che assicura il recupero dell’riducendo ...