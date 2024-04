La strana storia di Cannavaro allenatore

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dei 23 calciatori campioni del mondo nel 2006, la maggior parte sono, sono stati o vorrebbero essere allenatori. È diventata una curiosità statistica, quasi un meme. Tra tutti loro Fabioè stato uno dei primi a imboccare la strada verso la panchina, eppure il suo percorso è stato il più tortuoso di tutti. Oggi alle 18 allenerà per la prima volta in Serie A e lo farà per appena 18 minuti, quelli rimasti da recuperare in Udinese-Roma. Un’altra stranezza di una carriera fin qui difficile da collocare. La rotta verso est Fabiosi ritira dal calcio il 9 luglio 2011. Le ultime due stagioni sono state in chiaroscuro: un ritorno poco fortunato alla Juventus e una stagione all’Al Ahli, a Dubai. È un addio in sordina, sebbene solo cinque anni prima aveva alzato la Coppa sotto il cielo di Berlino e vinto il Pallone d’Oro. Lascia per un ...