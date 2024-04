La realizzo senza uova ne farina | me l’ha consigliata la mia nutrizionista! Ha solo 250 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una frittata fuori dal comune e di cui la mia famiglia è ghiotta è quella di cavolo e lenticchie. La mangiamo sia a pranzo che a cena e preparo l’impasto in pochi minuti dopo aver messo le lenticchie a bagno per non meno di 3 ore. Questo rustico è perfetto da servire a chi non ama particolarmente questi ingredienti infatti i bambini lo mangiano con gioia. I procedimenti sono intuitivi e tutto è ancora più semplice grazie alla video-ricetta che si trova a fondo pagina. Frittata di cavolo e lenticchie: ingredienti e preparazione. Questa frittata saporita si fa amare da qualsiasi tipo di palato. Mi serveun quarto d’ora per preparare l’impasto. Tuttavia non bisogna dimenticare che le lenticchie devono rimanere in ammollo per 3 ore circa. Alla fine porto a tavola una frittata da dividere in 4 porzioni da 250 calorie. Gli ingredienti che uso sono: 150 gr di cavolo 2 ...