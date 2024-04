La droga in stazione | ecco qual è la Zombie-land d' Europa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per i viaggiatori che arrivano allacentrale di Francoforte, inaugurata nel 1888 e secondaferroviaria tedesca per volume di traffico dopo quella di Amburgo, l'impatto con la città che ha dato i natali a Goethe e che ospita la sede della Banca centrale europea (Bce) e dei principali istituti bancari del mondo può risultare scioccante. Uscendo dall'edificio principale si arriva direttamente nella zona della Bahnhofsviertel (distretto della), considerata tra le più degradate e pericolose della Germania. In vista dei prossimi Europei di calcio che si disputeranno in Germania, il tabloid inglese The Sun ha ribattezzato il quartiere '', affermando che l'Uefa ha deciso di mandare i tifosi inglesi "all'inferno". La definizione non è stata particolarmente gradita dalla ...