La disperazione dei tifosi del Napoli in processione da Rudi Garcia - ora è un santo | “Ci devi scusare”

(Di giovedì 25 aprile 2024) In calce a un post su Instagram dell'ex allenatore francese ci sono i messaggi dei sostenitori partenopei che rivalutano la sua esperienza in panchina: "Almeno eravamo quarti. Lavorare in quelle condizioni non sarebbe facile neanche per Guardiola".

Commemorazione del Grande Torino e concomitanza del Giro d’Italia: c’è un piano affinché i tifosi del Toro salgano a Superga il 4 maggio - Il 4 maggio è un giorno particolare per i parenti che hanno perso i loro cari nella tragedia di Superga, per i tifosi del Toro e per tutti quelli che, anche chi all’epoca non era ...

Bari, a Como cori ironici degli ultras a Polito: "Facci un gol". Schermaglie verbali tra squadra e tifosi locali - Alla disperazione ha fatto da contraltare la goliardia. È quanto accaduto allo stadio Sinigaglia di Como: "Ciro Polito facci un gol" è stato il coro che dal settore ...

