(Di giovedì 25 aprile 2024) Cinquemila ebrei volontari, partiti dall’allora Palestina mandataria (il futuro stato di Israele), combatterono in Europa contro il nazifascismo. Ma la Brigata Ebraica è ancora la grande orfana di ogni 25. Oggi l'Ucraina resiste all'invasione di Vladimir Putin: la storia di Kharkiv e della sua liberazione che il Cremlino non accetta lo raccontano. Con Giulio Meotti, Paola Peduzzi, Vittorio Emanuele Parsi e Adriano Sofri ilracconta gli eroi dell'antifascismo.

La copertina speciale del Foglio per il 25 aprile - Per celebrare gli eroi dell'antifascismo abbiamo scelto di pubblicare la bandiera della Brigata ebraica e quella dell'Ucraina. La prima pagina per la festa della Liberazione ...ilfoglio

Festa della Liberazione: ecco siti archeologici, musei aperti e gratuiti a Cosenza e Provincia - Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente ...quicosenza

