La compagna di Rice bullizzata per il suo aspetto | “Declan hai standard bassi” Lei cancella le foto

La principessa del Galles Riceve una nuova, importante onorificenza in un momento particolarmente difficile della sua vita. Un titolo che non era mai stato concesso a nessun altro Royal Prima d’ora, quello di Compagna Reale dell’Ordine dei Compagni d’Onore . Poche settimane fa, Kate Middleton ha ... Continua a leggere>>

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato una nuova misura riguardante l'accesso alla zona a traffico limitato (ZTL). Con l'ultima mozione, i genitori non residenti avranno la possibilità di accompagnare i propri figli a scuola in auto fino alla conclusione della terza media. Questa estensione ...

Continua a leggere>>