La Civitanovese pronta al salto | In D con l’aiuto del pubblico

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Aiutata dal suo meraviglioso, penso che lariuscirà a raggiungere l’obiettivo finale". Claudio Cicchi, dg rossoblù, scalda l’ambiente in vista della gara di domenica, quando l’undici di Sante Alfonsi riceverà la Jesina e avrà la possibilità di staccare il passare per la serie D. Stavolta, il tecnico potrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione: ieri, anche l’attaccante Michele Paolucci, out dal 14 gennaio, si è allenato con i compagni, dopo alcuni giorni in cui stava svolgendo sedute differenziate. "Paolucci – spiega il dg Cicchi – ha avuto l’ok dei medici per tornare a disposizione. Sono convinto che verrà in panchina per sostenere i compagni: per noi, è una figura importantissima". Nemmeno uno squalificato tra le fila rivierasche. "Penso – aggiunge Cicchi – che il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta. Giusto così, ...