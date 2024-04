La Cina nel petrolio del Niger Niamey sempre più distante dall’Occidente

(Di giovedì 25 aprile 2024) Quella che Pechino progetta conè la più classica delle operazioni cosiddette “win-win” dalla dottrina diplomatica e narrativa del Partito Comunista Cinese. Entrambe le parti traggono vantaggio: laaumenterà la sua influenza nella geopolitica energetica dell’Africa occidentale, il— grazie alla partnership con i cinesi dal valore stimato attorno ai 400 milioni dollari — riceverà i proventi delda poter investire. E potrà farlo anche per migliorare le condizioni di sicurezza nel Paese, che fronteggia l’avanzata jihadista saheliana, e che sta cercando di consigliare anche la protezione della giunta al potere dopo il golpe di luglio scorso. Ilha firmato un MoU con la CNPC, la più importante compagnia energetica statale Oil&Gas della, legato alla ...

Gli Usa hanno deciso di lasciare il Niger. Il G7 teme per il Sahel - Gli Stati Uniti avrebbero accettato di cedere alla richiesta della giunta al potere in Niger: addio a circa mille militari americani ...formiche

Niger: il figlio del presidente deposto Bazoum ha lasciato il Togo per trasferirsi a Dubai - Salem Bazoum, figlio del presidente deposto del Niger, Mohamed Bazoum, ha lasciato la capitale del Togo, Lomé, dove si era trasferito ...agenzianova

Niger: in centinaia manifestano a niamey per chiedere ritiro delle truppe Usa - Centinaia di persone hanno manifestato oggi a niamey, capitale del Niger, per chiedere il ritiro delle truppe statunitensi, dopo che la ...agenzianova