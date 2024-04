KnowBe4 acquisisce Egress

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’aggiunta della soluzione per la sicurezza e-mail nel cloud dialla suite completa di prodotti dicreerà la più grande piattaforma avanzata di cybersicurezza gestita dall’IA per la gestione del rischio umano TAMPA BAY, Florida–(BUSINESS WIRE)–, il fornitore della più grande piattaforma al mondo per la formazione alla consapevolezza sulla sicurezza e per la simulazione del phishing, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo definitivo per l’acquisizione di, leader nella sicurezza adattiva e integrata delle e-mail nel cloud. La suite Intelligent Email Security difornisce una serie di strumenti di sicurezza scalabili e abilitati all’intelligenza artificiale con capacità di apprendimento adattivo per aiutare a tutelare, proteggere e difendere le organizzazioni ...