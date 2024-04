Judo - Capanni Dias combatte alla pari con la testa di serie n 1 ma viene eliminata agli Europei nei -57 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Al debutto assoluto in un grande evento internazionale a livello senior, Thauany Davidha confermato un potenziale davvero notevole tenendofortissima georgiana Eteri Liparteliani e arrendendosi solamente al Golden Score nel primo turno della categoria fino a 57 kg in occasione dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Zagabria. Sorteggio molto sfortunato per l’italo-brasiliana, che ha pescato subito la primadidel seeding in una Pool A estremamente competitiva., bronzo europeo U23 nel 2022 già capace di salire sul podio in due Grand Prix, ha visto sfumare così la possibilità di giocarsi qualcosa di importante in uno degli appuntamenti clou della ...