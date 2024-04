Italia in prima linea | avamposto Africa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 aprile 2024) La presenza dal Niger al Golfo di Guinea, e poi in Libia e in Tunisia. I nostri militari nel continente sono quasi 1.700, impiegati in oltre una dozzina di missioni nazionali o internazionali. Tra gli obiettivi, la collaborazione con le forze locali e l’assistenza nel contrasto del traffico dei migranti. Un coinvolgimento fondamentale anche per attuare il Piano Mattei. A fine marzo è terminata la ristrutturazione della Grande moschea di Niamey: lavori di rifacimento e installazione di nuovi climatizzatori. Il tutto donato daglini della Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (Misin). Il generale Massimo Marceddu, in mimetica e scalzo, nel rispetto dell’Islam, dispiega all’inaugurazione, il 9 aprile, la bandiera della missione assieme ai dignitari musulmani come lo sceicco Djibril Djermakoye Karanta. «Ogni soldato della Misin mette il cuore in ...