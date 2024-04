Isola dei Famosi - perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata

(Di giovedì 25 aprile 2024) Giovedì 25 aprile l’deinon va in. Un vero peccato per i telespettatori che si aspettavano di capire finalmente se la produzione del surviving show di Canale 5 avrebbe preso provvedimenti seri in merito alla condotta di Pietro Fanelli, naufrago sopra le righe e sin da subito particolarmente irrispettoso del programma – con atteggiamenti e affermazioni di aperto dileggio nei confronti di pubblico, produzione e conduzione – e che invece dovranno attendere. Sempre che qualche provvedimento possa mai essere preso. Nella Prima serata di oggi, giovedì 25 aprile, su Canale 5 andrà inla soap opera turca ‘Terra amara’ al posto dell’dei. Il motivo è da ricercare nella data stessa: il 25 aprile è la Festa della Liberazione e Mediaset ha ritenuto più ...

