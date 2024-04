Interrogatorio gip | Ero sotto choc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Moustafa Khawanda, 29enne arrestato lo scorso 17 aprile per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della Shoah, è stato sentito dal gip Massimo Baraldo per l’di garanzia. Il giovane, italiano di origine egiziana, ha chiarito la sua totale estraneità a gruppi, associazioni e contesti terroristici violenti, precisando di avere agito in uno stato "di grande" per i bombardamenti a Gaza e che i suoi scritti si sono fermati al 16 ottobre 2023, prima che fosse eseguita la perquisizione. A quanto si è saputo, nel corso dell’ha poi ribadito la sua contrarietà al genocidio dei palestinesi. "Il profilo del mio assistito è emerso in tutta la sua linearità", ha osservato il difensore Luca Bauccio.