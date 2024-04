Inter Zhang | Quando arrivai molti credevano fossi un bambino

L’ex presidente Pellegrini indica in Marotta il protagonista principale dello scudetto del l’Inter . Intervenuto in collegamento con Radio Sportiva, valuta quanto fatto in stagione e come deve gestire la situazione Zhang . TRIONFO TANTO ATTESO – Ernesto Pellegrini ha guidato l’Inter dal 1984 al 1995, ... Continua a leggere>>

Non solo Milan e inter: le società italiane sul lastrico - Dal Milan all'inter, zhang pensa alla cessione Se all'epoca ci si lamentava dei problemi dati dalle società italiane, in possesso dei più grandi club, ora anche gli investitori stranieri, ...

inter, investimento in difesa rimandato al 2025 - Non dovrebbero arrivare nuovi difensori all'inter nella prossima sessione di mercato. Al netto di possibili occasioni, come Hermoso (in scadenza con ...

Salernitana interessata a Udinese-Roma: rischia retrocessione ufficiale - La Serie A 2024/25 tra qualche ora può consegnare il suo secondo verdetto. Tre giorni dopo la matematica conquista dello Scudetto da parte dell'inter, può arrivare l'ufficialità della prima squadra ...

