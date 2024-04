Inter-Torino | terna arbitrale al femminile E’ la prima volta in serie A

storica prima volta in Serie A: per la partita tra Inter e Torino, in cui i nerazzurri festeggeranno lo scudetto vinto con il successo nel derby lunedì, e i granata proveranno a ben figurare confidando ancora in un piazzamento europeo, il designatore CAN A-B Gianluca Rocchi ha scelto una terna ...

Continua a leggere>>