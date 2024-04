Inter-Torino - in A per la prima volta terna arbitri al femminile

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per launaarbitrale tuttain Serie A. Accadrà domenica alle 12.30 per l'incontro tra, la partita della festa scudetto dei nerazzurri. Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.Era già accaduto in B e in Coppa Italia, ora è ladel massimo campionato. Accadde in occasione di Napoli-Cremonese valida per gli ottavi di finale in programma allo stadio Diego Armando Maradona il 17 gennaio scorso diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, le stesse di domenica.