Inter - senti E Pellegrini | 'Zhang può fare il presidente dalla Cina grazie a Marott - lo Scudetto è merito suo'

(Di giovedì 25 aprile 2024)dell`dellodei record, Ernestoè euforico per l`impresa compiutasquadra di Simone Inzaghi, che...

Balbo : «L’Inter mi rifiutò , non superai la prova grafologica della moglie del presidente Pellegrini» . La Stampa intervista Abel Balbo attaccante argentino degli anni Novanta che ha giocato all’Udinese, alla Roma, al Parma. Conosceva Udine?«Macché, la cercai sul mappamondo. Ero intimorito, avevo 23 ... Continua a leggere>>

L’Assemblea dei soci della Sezione di Latina dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) ha rinnova to tutte le cariche sociali previste dallo Statuto: presieduta dalla dott. Francesco Berardi, presidente uscente al quale va la gratitudine di tutti i soci di Latina per la sua ... Continua a leggere>>

Inter, senti E. pellegrini: 'Zhang può fare il presidente dalla Cina grazie a Marotta, lo Scudetto è merito suo' - presidente dell`Inter dello scudetto dei record, Ernesto pellegrini è euforico per l`impresa compiuta dalla squadra di Simone Inzaghi, che lunedì sera si è laureata.

Continua a leggere>>

Papa Francesco incontra il nuovo presidente di Ungheria, nel segno della pace - appena prima che il presidente si unisse ai pellegrini ungheresi. Tamás Sulyok ha portato quattro doni per il Papa: una copia ornamentale della Cronaca di Képes, che presenta la storia medievale ...

Continua a leggere>>

Il Papa in piazza San Pietro con la Papamobile poi incontra i giovani - Papa Francesco è in piazza San Pietro per l'evento "A braccia aperte" dell'Azione Cattolica. Il Pontefice a bordo della jeep bianca, accompagnato da quattro bambini, sta compiendo un giro tra i fedeli ...

Continua a leggere>>