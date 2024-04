Insulti pro-Palestina e Brigata ebraica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 aprile 2024) 8.40 Tensione,, grida, petardi a Piazza di Porta San Paolo, a Roma, dove sono in corso due manifestazioni per il 25 aprile.Da un lato i manifestanti pro, 300 persone tra movimento studenti palestinesi, antagonisti, collettivi universitari,dall'altro lae la comunità. Separati dai blindati della polizia e dagli agenti in tenuta anti sommossa. "Terroristi e assassini", è il grido partito dal corteo dellaverso i movimenti palestinesi, che hanno risposto con,cori e grida