In Cina il cliente ha sempre ragione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel Paese asiatico è in crescita una classe media - con decine di milioni di persone - che fa acquisti. L’offerta di negozi, grandi magazzini e ristoranti si adegua. L’obiettivo è fidelizzare chi compra con servizi dedicati, che sono impensabili in Occidente. Lache insegna agli Stati Uniti cos’è il consumismo. Fino a un decennio fa sarebbe sembrato un paradosso, ora è sotto gli occhi di tutti. Mentre gli acquisti americani piegano la testa, quello del Dragone marcia a ritmi sostenuti spinto da una crescita del reddito pro capite che non ha eguali al mondo. Nessun altro Paese ha registrato uno sviluppo della classe media come la. Secondo le ultime stime di McKinsey, tra il 2023 e il 2025, dovrebbe aumentare di oltre 71 milioni il numero delle famiglie upper middle class (quelle con un reddito superiore a 160 mila yuan all’anno, pari a circa ...