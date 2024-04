In auto corre a 170 km orari in Galleria Vittoria dove il limite è 30 Il video su TikTok

Aperture primaverili di Palazzo Ducale. Oggi porte aperte - La galleria Nazionale delle Marche presenta aperture primaverili, incluso il primo lotto dell’Appartamento della Jole. orari speciali e ingresso gratuito in alcune date. Ultima occasione per visitare ...

Continua a leggere>>

"Riaprite la galleria, ci sono disagi enormi" - Per non parlare del ritorno. Nella galleria c’è il limite dei 40 chilometri orari che è particolarmente difficile da rispettare. Secondo me non è nemmeno sicuro". Perché secondo lei le condizioni non ...

Continua a leggere>>

Viabilità, riaperta al traffico la galleria 'Madonna della Guardia' di Velva - Genova, 24/04/2024. È stata riaperta al traffico la galleria Madonna della Guardia di Velva - comune di Castiglione Chiavarese -, chiusa in questi mesi per permettere ad Anas di portare a termine un v ...

Continua a leggere>>