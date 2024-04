In aula i ragazzi sfogano tutto il proprio disagio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) "È troppo presto per entrare nel merito del fattore scatenante di questo episodio, ma possiamo fare considerazioni sul ruolo al quale sarà sempre più chiamata la scuola". Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della fondazione Minotauro, parte da una premessa per analizzare l’ultimo caso di violenza che ha lasciato sotto choc l’istituto tecnico Galvani di via Gatti, ieri mattina: "Questi avvenimenti vanno perseguiti, perché sono atti delinquenziali, ed è importante che venga fatto per il ragazzo stesso, in modo che possa fare un percorso, dando significato a un gesto che è stato anche premeditato visto che si sarebbe presentato a scuola con un coltello". Detto questo "sempre più spesso ci troveremo ad affrontare vicende in cui emerge ildei giovani, in diverse forme – sottolinea Lancini –. Prima diperché la scuola è ...