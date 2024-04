In America Latina molte ragazze incinte lasciano la scuola

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dall’Argentina al Perù, il problema riguarda l’intera regione. Le leggi e le iniziative in sette paesi per incoraggiare le adolescenti a restare in classe. Leggi

Missione oltreoceano per Confartigianato Imprese Bergamo che ha visto anche la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione con l’associazione argentina degli imprenditori manifatturieri della meccanica. Il presidente Giacinto Giambellini (presente anche in qualità di presidente di ... Continua a leggere>>

C’è una regione, in particolare, dove la febbre per Dragon Ball ha raggiunto livelli tanto elevati quanto apparentemente inspiegabili: l’America Latina. Qui, ancor più che negli Stati Uniti e in Europa, il franchise della serie giapponese ha saturato la cultura pop della maggior parte dei Paesi ... Continua a leggere>>

Lamborghini Huracán Sterrato All Terrain, la serie speciale mimetica - Neve, sabbia, bosco, terra: si ispirano a questi ambienti le livree della nuova serie speciale Ad personam in edizione limitata "All Terrain" di Huracán Sterrato presentate alla Milano Design Week ...gazzetta

Venezuela: altri 5 oppositori interdetti dalle cariche elettive - "Daremo una lezione storica a questa destra fascista", ha assicurato Maduro inaugurando a Caracas il vertice dell'Alleanza bolivariana dei popoli d'america latina (Alba), pochi giorni dopo ...ansa

Nasce il Forum for Insurance Transition to Net Zero (Fit) - Sono 19 i gruppi assicurativi che partecipano alla nuova iniziativa multilaterale delle Nazioni Unite. Per l’Italia ci sono Generali e Intesa Sanpaolo Vita ...ilsole24ore