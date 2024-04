Il Trio Musicale GooDiEs ospite alla Casa del Mandolino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ladele delle Arti del Mediterraneo (piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli) propone – venerdì 26 aprile 2024 alle ore 18.30 – un Concerto Classico del”, composto da: M° Maurizio Esposito, baritono, M° Keith Goodmam, pianoforte e M° Domenico Di Gioia, flauto. Tutto pronto dunque, per questo lungo viaggio all’interno

Circondati dalla musica, il Torino Jazz Festival riempie di note la città - Concerti, blitz musicali e incontri nella 12esima edizione della kermesse, che prosegue fino al 30 aprile. Gonzalo Rubalcaba emoziona il Teatro Colosseo: "Grande feeling col pubblico italiano" ...

Il concerto del “trio di Torino” apre il Festival Piacenza Classica - La terza edizione del Festival Piacenza Classica si apre con un concerto in programma domenica 28 aprile (ore 21.30) presso L’Auditorium della Fondazione ...

Premio Mario Guidi, sul palco Simone Sansonetti trio: il figlio Giovanni insieme a Rava - di Dan. Nar. Mondo jazz in fibrillazione per l’arrivo a Foligno di Enrico Rava. Il leggendario musicista, il più noto jazzista italiano al mondo, suonerà con il pianista folignate Giovanni Guidi per g ...

