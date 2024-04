Il ritorno di Gray’s Anatomy - che dopo vent' anni dice Siamo solo all' inizio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 aprile 2024)all’. Questo il titolo italiano – accidentalmente autoironico – del primo episodio dellaesima stagione (si, esatto,esima) di, dal 25 aprile disponibile su Disney+. Comme d’habitude, anche questo nuovo capitolo dell’ospedale più amato (e oggetto di calamità) di Seattle si apre con la voice over di Meredith, pilastro – sebbene nelle ultime stagioni sempre più intermittente – della serie che introduce il tema dell’episodio. Scaldacuore in patria e fil rouge altrove, la voce di Meredith ci ha accompagnato per (è il caso di dirlo) quasi unennio e con lei abbiamo vissuto le metamorfosi endogene di una serie ed esogene di un genere, il medical drama, che ha attraversato declinazioni alterne. Il cuore della ...