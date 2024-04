Il ritorno delle giostre al Passetto | Uno scempio di contraddizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024)alnell’area del Monumento ai Caduti, il Pd attacca e affonda la giunta sull’ubicazione scelta. Non è la prima volta che il luna park durante la Fiera di San Ciriaco è stato piazzato nell’area tra piazza IV Novembre e via Thaon de Revel. Esiste un precedente, datato 2011, quando all’epoca a guidare la città era la giunta di centrosinistra di Fiorello Gramillano. Quella scelta, all’epoca, aveva sollevato una serie di aspre polemiche da parte dell’allora minoranza che oggi rappresenta la maggioranza. Susanna Dini, durante la sua interrogazione urgente ha ricordato quei tempi: "Due assessori dell’attuale giunta avevano criticato furiosamente quella scelta che io stessa ritenni non del tutto idonea all’epoca quando ero presidente della I Circoscrizione – ha detto la Dini – L’allora assessore regionale di centrodestra, Giovanni Zinni, oggi ...