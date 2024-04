Il Rimini affina la strategia difensiva Pietrangeli rinnova fino al 2026

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilfesteggia i playoff con una mossa strategica non di poco conto. Ieri Nicolaha prolungato il contratto, in scadenza tra un paio di mesi,al. Altri due anni in biancorosso, penserà qualcuno, per il centrale difensivo romano che in riviera c’è arrivato quando ilnavigava in serie D. Ma la strada disembra ormai da tempo segnata. Destinazione serie B. Ma ora chi vorrà accaparrarsidovrà per forza di cose bussare alla porta del. Una mossa non di poco conto, magari anche attesa. Ma in questi casi, quando le sirene dei club di categoria superiore si fanno sentire belli forti, non è mai detta l’ultima parola. Quale sarà, e se ce ne sarà una, la prossima destinazione di ...